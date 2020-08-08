В московском храме пьяный мужчина с ледорубом напал на полицейского

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ледорубом на полицейского. Инцидент произошёл в храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади.

По информации пресс-службы столичного главка МВД, 8 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о нетрезвом мужчине, который ведёт себя агрессивно и пытается повредить электрический кабель.

Прибывший на место полицейский попытался усмирить дебошира, однако тот оказался настроен воинственно: оказал сопротивление и ударил полицейского.

Несмотря на то, что мужчина был пьян, в МВД считают, что он вполне понимал, что делает.

Мужчина, осознавая, что сотрудник полиции находится при исполнении, и отказываясь выполнить законные требования полицейских, нанёс представителю власти удар металлическим ледорубом в лицо, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Уточняется, что правоохранитель получил ушибленную рану верхней губы.

Тем не менее, злоумышленника удалось скрутить и доставить в отделение полиции. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия против представителя власти. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что мигранты напали на полицейских у станции метро «Тёплый Стан» в Москве. Они отбивали своего соотечественника.