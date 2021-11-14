Двое погибших в Москве мужчин оказались родными братьями

Полиция установила личность молодого человека, покончившего с собой у станции метро «Сходненская» в Москве 13 ноября. Им оказался 22-летний Каран Азизов, который приходился родным братом мужчины, погибшего в метро в тот же день. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Он брат мужчины, который получил смертельные травмы в результате падения на пути, — сказал собеседник телеканала.

Он пояснил, что незадолго до гибели Каран поссорился со своей девушкой. Он направился в метро, а его брат последовал за ним.

Ранее сообщалось, что на станции «Сходненская» погиб мужчина, пытавшийся остановить другого человека, который спрыгнул на пути перед приближающимися поездом. Полиция выяснила, что жертвой происшествия стал 26-летний Алихан Азизов.

Виновник инцидента остался жив и скрылся со станции. Некоторое время спустя его обнаружили мёртвым у многоэтажного здания на улице Свободы.