Сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти погибших при взрыве паров лакокрасочных материалов на заводе в Мценске Орловской области.
По словам начальника управления по вопросам миграции областного УМВД Наталии Балашовой, жертвами происшествия стали двое граждан Турции и трое россиян.
У всех граждан Турецкой Республики были действительные визы, они стояли на миграционном учёте, на территории России они находились легально, — отметила она.
Балашова также уточнила, что один из пострадавших при взрыве получил травму позвоночника и находится в реанимации, но скоро его переведут в обычную палату. Двое других получили ожоги и травмы. Их навестил консул Турции в РФ,
Ранее NEWS.ru писал, что СК опубликовал в Сети видео из цеха на заводе в Мценске. Возможной причиной трагедии стало скопление паров лакокрасочных изделий. Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Правительство Орловской области создало спецкомиссию для расследования причин трагедии.
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