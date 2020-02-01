https://static.news.ru/photo/1b52019a-44f3-11ea-abe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов установили личности пяти погибших при взрыве паров лакокрасочных материалов на заводе в Мценске Орловской области.

По словам начальника управления по вопросам миграции областного УМВД Наталии Балашовой, жертвами происшествия стали двое граждан Турции и трое россиян.

У всех граждан Турецкой Республики были действительные визы, они стояли на миграционном учёте, на территории России они находились легально, — отметила она.

Балашова также уточнила, что один из пострадавших при взрыве получил травму позвоночника и находится в реанимации, но скоро его переведут в обычную палату. Двое других получили ожоги и травмы. Их навестил консул Турции в РФ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что СК опубликовал в Сети видео из цеха на заводе в Мценске. Возможной причиной трагедии стало скопление паров лакокрасочных изделий. Силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Правительство Орловской области создало спецкомиссию для расследования причин трагедии.