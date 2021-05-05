Двое детей пострадали в массовой аварии под Волгоградом

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На трассе на территории Волгоградской области в четверг, 6 мая, произошла массовая авария. В результате столкновения фуры с тремя легковушками пострадали двое детей и трое взрослых. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на четверг. На трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский столкнулись грузовик Volvo FH-TRUCK и три легковушки — Mitsubishi, Kia и Volkswagen.

В результате аварии врачи госпитализировали водителя и двух девятилетних пассажирок машины Mitsubishi ASX 1.6. Также в больницу были доставлены 60-летняя пассажирка автомашины Кia JD Сeed и 55-летняя пассажирка автомашины Volkswagen Polo, — заявили в региональном ГУ МВД.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП — столкнулись пять машин. В результате два человека пострадали, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.