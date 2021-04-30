Шестеро детей стали жертвами ДТП на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/6084296c-a9c1-11eb-a3d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек погибли и 12 пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей на Ставрополье. Все жертвы аварии — дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь, рассказал собеседник агентства. По его словам, более половины пострадавших также составляют несовершеннолетние.

В ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Там уточнили, что столкнулись автобус Mercedes-Benz Sprinter, автомобиль ВАЗ-2109 и грузовик. Все пострадавшие в ДТП госпитализированы.

По данным ГИБДД, 14 детей в сопровождении четверых взрослых ехали на автобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. Предполагается, что виновником аварии стал водитель легковушки, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП погиб он сам и два его пассажира.