Шестеро детей стали жертвами ДТП на Ставрополье

Шесть человек погибли и 12 пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса, легкового и грузового автомобилей на Ставрополье. Все жертвы аварии — дети, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь,
В ГИБДД информацию об аварии подтвердили. Там уточнили, что столкнулись автобус Mercedes-Benz Sprinter, автомобиль ВАЗ-2109 и грузовик. Все пострадавшие в ДТП госпитализированы.
По данным ГИБДД, 14 детей в сопровождении четверых взрослых ехали на автобусе из Волгограда в Черкесск на соревнования.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. Предполагается, что виновником аварии стал водитель легковушки, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП погиб он сам и два его пассажира.