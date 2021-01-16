Двое детей погибли при пожаре в Татарстане

Утром в воскресенье 17 января произошёл пожар в коттеджном посёлке Пятидворье в Татарстане. Загорелся частный бревенчатый дом.
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По оперативной информации, дети 2008 и 2012 года рождения приезжали в этот дом на выходные. На место пожара выехал прокурор района Василий Егоров. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело, передают представители местного СУ СК РФ. Разбирательство ведётся по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» УК РФ.
По предварительным данным, признаки насильственной смерти на телах отсутствуют, точные причины установят судебно-медицинские эксперты. Очаг возгорания, по информации оперативников, находился внутри помещения.