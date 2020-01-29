Два автомобиля столкнулись на 57 километре Киевского шоссе. Движение в сторону Московской области полностью перекрыто, передаёт источник NEWS.ru.
Информации о пострадавших пока нет.
Накануне 28 января произошло ДТП с участием четырёх автомобилей на Волгоградском проспекте на юго-востоке столицы. Травмы получил один человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на Савёловской эстакаде произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей. Данных о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
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