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Подозреваемым в убийстве депутата в Ростовской области стал сын его бывшего сотрудника. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, это сын его бывшего сотрудника, — сообщил источник ТАСС. Убитый Андрей Алабушев был директором Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. И. Г. Калиненко. Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе...