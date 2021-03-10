https://static.news.ru/photo/7ca35388-8208-11eb-8a08-96000091f725_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двадцать шесть человек погибли при падении школьного автобуса с обрыва в Индонезии. Происшествие случилось в Сумеданге на Западной Яве.

Число жертв аварии продолжает расти. Автобус, на котором ехали школьники с родителями, сорвался в ущелье глубиной более пяти метров и перевернулся. Известно, что на данный момент одна из пострадавших до сих пор заблокирована в салоне автобуса, спасатели пытаются её вытащить, сообщает Tribunnews.com.

Выжили 34 человека. Многие пассажиры при падении были буквально раздавлены смятым кузовом автомобиля. Все, кого удалось вызволить, направлены в ближайшие больницы, врачи оказывают им необходимую помощь.

В автобусе было всего 62 пассажирских места.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что два человека пострадали в результате аварии автобуса и самосвала на 25-м км Калужского шоссе.