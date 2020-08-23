Два человека попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/09687ac6-e558-11ea-bf32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

В пресс-службе столичного управления МВД сообщили, что два человека пострадали в результате аварии автобуса и самосвала на 25-м км Калужского шоссе.

Врачи госпитализировали пострадавших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощью. Ещё несколько человек осматривают.

По данным «Интерфакса», у самосвала отказали тормоза, после чего он столкнулся с автобусом. На месте работают полицейские. Они установят причину ДТП.

Как писал NEWS.ru, при лобовом столкновении двух автомобилей в Волгоградской области погибли четыре человека и один пострадал. По данным местных силовиков, ДТП произошло около 14:00 по местному времени (13:00 мск) в Михайловском районе. Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2111. Погибли оба водителя и пассажиры, кроме ребёнка в возрасте примерно 3–4 лет, находившегося в ВАЗе. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.