Два теплохода столкнулись в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/2fada2ae-2830-11eb-a8fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московское МСУ на транспорте СК России/vk.com

Следственные органы начали проверку после столкновения двух судов на Дону в Ростовской области.

Организована доследственная проверка по факту навала теплохода в акватории реки Дон, — цитирует РИА Новости сообщение московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, утром 16 ноября теплоход «Волга-4007» навалился на теплоход «Междуреченск». В результате инцидента суда получили повреждения корпусов. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

В данное время следователи проводят осмотр повреждённых судов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее два теплохода столкнулись на реке Лена в Якутии. Один из них следовал у левого берега реки по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Теплоход столкнулся с другим судном, которое следовало в обратном направлении. Теплоходы везли автомобили. В результате происшествия пострадал сотрудник парома. Он сам обратился за медицинской помощью. Один из теплоходов получил повреждение носовой части, писал NEWS.ru.