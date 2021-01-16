Два россиянина могли погибнуть при крушении сухогруза у берегов Турции

https://static.news.ru/photo/c9cb795e-58bb-11eb-b547-fa163e074e61_660.jpg Фото: vesselfinder.com

Экстренные службы Турции проверяют информацию о гибели двух членов экипажа российского сухогруза Arvin, потерпевшего крушение в Чёрном море.

Источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) рассказал, что о гибели товарищей сообщили спасённые моряки. Аналогичные данные привёл губернатор региона, где произошло крушение, Синан Гюнер. Другой источник в AFAD при этом уверяет, что жертв среди членов команды не было, сообщает «Интерфакс».

В посольстве РФ в Анкаре также заявили, что при крушении, по предварительной информации, никто не погиб.

Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки.

Синан Гюнер сообщил, что власти обратились за помощью к находящимся поблизости гражданским судам, так как сложная обстановка на воде не позволяет оперативным службам оперативно добраться к месту происшествия. Гюнер подтвердил спасение как минимум трёх человек, передавал NEWS.ru. Позже появились данные о том, что спасены пять человек.