Два россиянина могли погибнуть при крушении сухогруза у берегов Турции

Экстренные службы Турции проверяют информацию о гибели двух членов экипажа российского сухогруза Arvin, потерпевшего крушение в Чёрном море.
Источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) рассказал, что о гибели товарищей сообщили спасённые моряки. Аналогичные данные привёл губернатор региона, где произошло крушение, Синан Гюнер. Другой источник в AFAD при этом уверяет, что жертв среди членов команды не было,
В посольстве РФ в Анкаре также заявили, что при крушении, по предварительной информации, никто не погиб.
Сухогруз Arvin затонул у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере Турции. Судно могло стать жертвой плохих погодных условий и сильного шторма на этом морском участке. Обстоятельства ЧП доподлинно неизвестны. Однако есть сведения, что команда в составе 15 человек успела пересесть на шлюпки.