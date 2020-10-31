Два пациента с коронавирусом умерли после взрыва в челябинской больнице

https://static.news.ru/photo/33185d70-1b5c-11eb-8b10-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Два пациента горбольницы № 2 Южно-Уральского государственного университета в Челябинске, которая была перепрофилирована под лечение граждан с коронавирусом, скончались после произошедшего 31 октября взрыва. Об этом сообщил источник в городских экстренных службах.

Ранее стало известно, что в учреждении произошёл взрыв будки, где хранятся кислородные баллоны. Эвакуированы 150 человек. Судя по видео из соцсетей, перед взрывом будка загорелась, на месте уже были пожарные. В настоящее время пожар локализован. На место взрыва прибыл губернатор области Алексей Текслер. После произошедшего региональный глава объявил о введении в Челябинске режима ЧС муниципального уровня.

Пациенты умерли после того, как после взрыва в будке была отключена кислородная поддержка. Для установления точных причин трагедии специалисты проведут экспертизу. По словам источника, состояние погибших было тяжёлым. Всего на лечении в больнице было 158 человек.

В региональном ГУ МЧС рассказали, из-за чего могло произойти ЧП.

Причиной взрыва будки могли стать нарушения при монтаже оборудования и при эксплуатации, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, из горбольницы № 2 Челябинска, где произошёл пожар и взорвались кислородные баллоны, эвакуируют пациентов. В региональном правительстве заверяют, что коечного фонда хватит на всех.