Руководитель пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова сообщила об аварии в Сакском районе Крыма. В результате инцидента пять человек пострадали и двое погибли, в их числе полуторагодовалый ребёнок.
По её словам, произошло лобовое столкновение. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В районе ДТП обеспечено бесперебойное движение транспортных средств,
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции погибли в результате ДТП на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен