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Самолёт авиакомпании WestJet, который следовал из Торонто на Ямайку, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого манёвра стала неудачная шутка одного из пассажиров про коронавирус.

Во время полёта мужчина встал и заявил всему салону, что недавно был в Китае и заразился новым заболеванием. Члены экипажа сообщили об этом заявлении командиру воздушного судна. После чего было...