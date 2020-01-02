https://static.news.ru/photo/ab33cc24-2d6c-11ea-87ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серьёзная авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошла 2 января в Арзамасском районе Нижегородской области.

Столкновение случилось около 15:30 по московскому времени на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.

Двое граждан, находившихся в легковом автомобиле, погибли, есть пострадавшие, их количество уточняется, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По одной из версий, скончались двое из шести травмированных человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека погибли и шесть пострадали в результате столкновения автомобилей Тoyota и Ford в Курганской области. По данным ГИБДД, на 185-м км федеральной трассы «Иртыш» водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу в разрешённом месте и столкнулся с движущейся навстречу Toyota.