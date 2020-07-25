Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

https://static.news.ru/photo/a69bd988-cf18-11ea-bae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.мвд.рф

Двое погибли и трое пострадали в результате аварии на 1023-м километре трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области. ДТП произошло в воскресенье в 08:50, водитель автомобиля Peugeot, ехавший со стороны Тольятти, столкнулся со стоящим на обочине грузовиком «ГАЗ-3310 Валдай».

Погибли ребёнок — мальчик девяти лет и 40-летний водитель автомобиля Peugeot, пострадали три пассажира автомобиля Peugeot: мужчина 35 лет, девочка 12 лет и женщина 30 лет, пассажиры госпитализированы, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

Как писал NEWS.ru, жертвой столкновения трёх машин в Дзержинском районе Ярославля стала пассажирка Lada Granta. По предварительным данным, в ДТП при столкновении «Газели», Lada Granta и Nissan пострадали четыре человека: водитель ВАЗ — мужчина 1968 г. р., пассажир ВАЗ — неустановленный подросток, водитель Nissan мужчина 1984 г. р. и пассажир Nissan — неустановленный мужчина.