Два человека погибли в ДТП на МКАД

https://static.news.ru/photo/846e5d70-b9bc-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария с двумя жертвами произошла на 7-м километре МКАД в Москве, сообщает источник в экстренных службах.

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на кольцевой автодороге, в результате происшествия двое человек оказались заблокированы в кабине. Сообщается, что погибшие — мужчина и женщина. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, им предстоит выяснить обстоятельства, приведшие к аварии, передаёт РЕН ТВ.

Сообщается также, что движение транспорта по внешней стороне трассы затруднено из-за ДТП.

Как писал NEWS.ru ранее, 28 июня пресс-служба ГИБДД сообщила о столкновении четырёх автомобилей на МКАД. В результате инцидента пострадал один человек.