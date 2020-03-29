Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП в Воронежской области, в котором погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
Об этом «Интерфаксу»
Собеседник агентства отметил, что двое мужчин, которые были в автомобиле российского производства, получили травмы различной степени тяжести.
Как передавал NEWS.ru, 28 марта в Кемеровской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. В результате происшествия три человека погибли, двое пострадали.
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