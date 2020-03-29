https://static.news.ru/photo/02c23c52-71b3-11ea-b9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП в Воронежской области, в котором погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в ГУ МВД по региону. Авария произошла около 11:40 мск в Эртильском районе области на трассе Эртиль — Терновка. Столкнулись два автомобиля (УАЗ и Chevrolet Lacetti), двигавшиеся навстречу друг другу. Все погибшие были в иномарке. Это один мужчина, две женщины и несовершеннолетняя девочка.

Собеседник агентства отметил, что двое мужчин, которые были в автомобиле российского производства, получили травмы различной степени тяжести.

Как передавал NEWS.ru, 28 марта в Кемеровской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса. В результате происшествия три человека погибли, двое пострадали.