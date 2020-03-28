https://static.news.ru/photo/9ecc316a-70d8-11ea-ab6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли и два получили травмы в результате ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла на автотрассе в Кемеровской области неподалёку от города Киселёвска.

Автобус направлялся из Барнаула в Междуреченск. В салоне находились 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы. Непострадавшие пассажиры направлены по маршруту резервным транспортом.

Ранее NEWS.ru писал, что на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга автомобиль протаранил десять ограждений. В результате аварии машина перевернулась.