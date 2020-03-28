Три человека погибли и два получили травмы в результате ДТП с участием междугороднего автобуса. Авария произошла на автотрассе в Кемеровской области неподалёку от города Киселёвска.
Автобус направлялся из Барнаула в Междуреченск. В салоне находились 28 человек,
Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы. Непострадавшие пассажиры направлены по маршруту резервным транспортом.
Ранее NEWS.ru писал, что на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга автомобиль протаранил десять ограждений. В результате аварии машина перевернулась.
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