Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП произошло в районе Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Машина пробила 10 ограждений на Кольцевой автодороге.

В результате аварии транспортное средство перевернулось. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети.

Накануне ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.

Как сообщал NEWS.ru, вечером 15 марта на Кутузовском случилась массовая авария с участием пяти машин. В тот же день 11 автомобилей столкнулись на МКАД.

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