ДТП произошло в районе Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Машина пробила 10 ограждений на Кольцевой автодороге.
В результате аварии транспортное средство перевернулось. Обстоятельства ЧП выясняются,
Накануне ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.
Как сообщал NEWS.ru, вечером 15 марта на Кутузовском случилась массовая авария с участием пяти машин. В тот же день 11 автомобилей столкнулись на МКАД.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен