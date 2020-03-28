https://static.news.ru/photo/57b23e52-70c7-11ea-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ДТП произошло в районе Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. Машина пробила 10 ограждений на Кольцевой автодороге.

В результате аварии транспортное средство перевернулось. Обстоятельства ЧП выясняются, пишет РЕН ТВ со ссылкой на социальные сети.

Накануне ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.

Как сообщал NEWS.ru, вечером 15 марта на Кутузовском случилась массовая авария с участием пяти машин. В тот же день 11 автомобилей столкнулись на МКАД.