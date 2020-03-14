https://static.news.ru/photo/76d3322e-66d0-11ea-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТИПИЧНАЯ МОСКВА/vk.com

Сразу пять автомобилей столкнулись в столице на Кутузовском проспекте. Движение в районе ДТП затруднено.

В столичном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла в районе дома № 55. Объехать место столкновения можно через Староможайское шоссе.

В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован, сообщается в Twitter управления.

Ранее NEWS.ru писал, что метель в столице привела к столкновению 11 машин на МКАД. Пострадавших в результате аварии не было.