Сразу пять автомобилей столкнулись в столице на Кутузовском проспекте. Движение в районе ДТП затруднено.
В столичном управлении ГИБДД уточнили, что авария произошла в районе дома № 55. Объехать место столкновения можно через Староможайское шоссе.
В результате ДТП пострадал один человек. Он госпитализирован, сообщается в Twitter управления.
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March 15, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что метель в столице привела к столкновению 11 машин на МКАД. Пострадавших в результате аварии не было.
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