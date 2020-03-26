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Правоохранительные органы Калининграда предотвратили заказное убийство 72-летнего пенсионера, организованное председателем местного ТСЖ, который был недоволен тем, что мужчина обращался в различные инстанции с жалобами.

Председатель одного из ТСЖ предложил ранее судимому знакомому за денежное вознаграждение совершить убийство одного из собственников. Причиной конфликта стали многочисленные жалобы, которые тот писал в различные инстанции, — сообщила ТАСС...