https://static.news.ru/photo/b67edd94-6f70-11ea-b267-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.
Возле дома № 48 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами, — цитирует РЕН ТВ сообщение столичной Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции работают на месте аварии.
Как писал NEWS.ru, вечером 15 марта на Кутузовском случилась массовая авария с участием пяти машин. В тот же день 11 автомобилей столкнулись на МКАД.