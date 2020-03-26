Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.

Возле дома № 48 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами, — цитирует РЕН ТВ сообщение столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции работают на месте аварии.

Как писал NEWS.ru, вечером 15 марта на Кутузовском случилась массовая авария с участием пяти машин. В тот же день 11 автомобилей столкнулись на МКАД.

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