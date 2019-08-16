https://static.news.ru/photo/6f77e560-c108-11e9-a00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три легковушки и автобус столкнулись в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл на перекрёстке Маршала Захарова и Героев.

По данным УГИБДД по городу и Ленобласти, водитель Citroen не справился с управлением перед перекрёстком.

Он попытался уйти от столкновения и, объезжая автобус 142 маршрута, совершил столкновения с тремя легковыми автомобилями, — говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадал водитель, спровоцировавший происшествие, а также два водителя других машин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщают очевидцы, Citroen ехал очень быстро и не притормозил перед перекрёстком, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что авария с участием пассажирского автобуса в Перми могла произойти из-за технической неисправности.