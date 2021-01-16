ДТП с участием двух машин произошло в Лефортовском тоннеле

Посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68 году жизни. Об этом сообщила в Twitter дипмиссия РФ.

Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ С.Н.Кузнецова, — говорится в сообщении. Причины смерти дипломата не уточняются. Сергей Кузнецов занимал пост посла...