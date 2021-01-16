ДТП с участием двух машин произошло в Лефортовском тоннеле

Движение в столичном Лефортовском тоннеле затруднено после аварии с участием двух автомобилей.
По данным пресс-службы городского Департамента транспорта, предварительно, в результате столкновения пострадали люди.
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Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Стал Барцекий попал в аварию в Центральном районе Санкт-Петербурга. Ехавшая с ним девушка получила серьёзные травмы. Инцидент произошёл вечером 15 января возле дома № 8 на Воскресенской набережной. На кадрах, снятых с места ДТП, видно, что машина сильно помята, а от капота почти ничего не осталось. В момент аварии с Барецким находилась девушка по имени Полина. Согласно предварительным данным, у неё сломаны обе ноги. Кроме того, она пробила головой лобовое стекло. В интернете были опубликованы кадры с места происшествия с комментариями шоумена.