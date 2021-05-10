ДТП с тремя погибшими произошло на западе МКАД

https://static.news.ru/photo/e0731a04-e8e0-11ea-956a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате ДТП на 53-м километре МКАД. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошёл около 04:15 недалеко от деревни Марфино Одинцовского района Подмосковья. Столкнулись два автомобиля. В результате три человека погибли, один получил повреждения и был госпитализирован.

Источники ТАСС уточняют , что среди погибших есть ребёнок. Также сообщается, что столкнулись легковая и уборочная машины.

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в уборочный автомобиль, — рассказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.