На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти США убеждают европейские правительства избавиться от оборудования для досмотра от китайского производителя Nuctech Co. По мнению американских экспертов, расширение присутствия этой компании в Европе угрожает западной безопасности.

На данный момент американские чиновники обеспокоены тем, что Nuctech может передавать личные данные и коммерческую информацию китайским властям. По данным госдепа, Nuctech сейчас борется за бизнес в более десяти странах...