На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

Пресс-служба ГИБДД сообщила о столкновении четырёх автомобилей на МКАД. В результате инцидента пострадал один человек.
На 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. По предварительным данным, пострадал один человек, —
цитируетсообщение РИА Новости.
На данный момент перекрыто движение на четырёх полосах. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента.
Ранее NEWS.ru писал, что впервые за два года в Москве прошла неделя без смертельных ДТП. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
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