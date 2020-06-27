Происшествия

На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями

19:28, 28 июня 2020 24
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба ГИБДД сообщила о столкновении четырёх автомобилей на МКАД. В результате инцидента пострадал один человек.

На 59-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. По предварительным данным, пострадал один человек, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент перекрыто движение на четырёх полосах. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что впервые за два года в Москве прошла неделя без смертельных ДТП. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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