Драка пассажиров троллейбуса из-за маски попала на видео

https://static.news.ru/photo/104d9806-ba39-11eb-98e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса устроили драку из-за маски. Инцидент произошёл в районе Весёлый Посёлок. Видео с места происшествия опубликовал «360».

Судя по кадрам, ссора началась ещё внутри троллейбуса. Когда он подъехал к остановке, из него вывалились на асфальт два дерущихся мужчины. Один из пассажиров попытался их разнять, но получилось это не сразу. В результате возле остановки уже собрались люди, а автобус всё не уезжал. После того как конфликт сошёл на нет, мужчины вошли обратно в транспорт и уехали.

Информация о состоянии здоровья участников драки не сообщается.

Ранее в Приморском районе Петербурга подрались около 100 приезжих. Мигранты были вооружены арматурой и дубинками. Полиция задержала 45 человек. Большинство из числа задержанных работают на одной из местных строек. В результате потасовки пострадал один человек.