Драка пассажиров троллейбуса из-за маски попала на видео

В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса устроили драку из-за маски. Инцидент произошёл в районе Весёлый Посёлок. Видео с места происшествия опубликовал «360».
Судя по кадрам, ссора
Информация о состоянии здоровья участников драки не сообщается.
Ранее в Приморском районе Петербурга подрались около 100 приезжих. Мигранты были вооружены арматурой и дубинками. Полиция задержала 45 человек. Большинство из числа задержанных работают на одной из местных строек. В результате потасовки пострадал один человек.