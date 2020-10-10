В аэропорту Домодедово рассказали подробности ДТП с пожарным автомобилем

https://static.news.ru/photo/462f192c-0b93-11eb-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Домодедово после ДТП с участием пожарного автомобиля на территории аэродрома работает без сбоев. Прилёт и вылет рейсов осуществляется по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.

Во время прохождения автомобилем поворота произошёл выезд за пределы асфальтового покрытия на грунт. В результате произошла потеря управления, которая привела к ДТП, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожарный расчёт следовал на тренировочное мероприятие.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы.