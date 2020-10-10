В аэропорту Домодедово рассказали подробности ДТП с пожарным автомобилем

Аэропорт Домодедово после ДТП с участием пожарного автомобиля на территории аэродрома работает без сбоев. Прилёт и вылет рейсов осуществляется по расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Там уточнили, что медслужба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медицинскую помощь сотрудникам.
Во время прохождения автомобилем поворота произошёл выезд за пределы асфальтового покрытия на грунт. В результате произошла потеря управления, которая привела к ДТП, — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пожарный расчёт следовал на тренировочное мероприятие.
Ранее NEWS.ru писал, что пожарная машина опрокинулась в результате резкого манёвра. Спасатели должны были отработать выезд и тушение огня на полосе. Пострадали три человека, которые были госпитализированы.
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