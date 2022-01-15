Дом культуры моряков 1936 года постройки загорелся в Мурманске

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Дом культуры моряков 1936 года постройки горит в центре Мурманска. Очевидцы сообщают, что дым валит с кровли здания, фото происшествия публикуются в соцсетях.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в восьмом часу вечера. Загорелась кровля здания.

Здание ДК моряков имеет статус культурного наследия. В годы войны оно было повреждено, после его восстанавливали восемь лет. Около полугода назад началась реконструкция ДК.

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