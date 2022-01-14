В Ростовской области загорелся молокозавод

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В Ростовской области произошло возгорание на территории молокозавода в слободе Родионово-Несестайская. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Информации о пострадавших пока не поступало.

Загорелась кровля одноэтажного производственного здания. Возгорание было внутри помещения. О причинах пожара в данный момент неизвестно. Огонь тушат 47 человек, задействованы 14 единиц техники, — пояснили в ведомстве.

13 января в Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара: загорелся жир в вытяжке халяльного кафе Ором, находящегося в том же здании.

Ранее дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкино. Возгорание возникло на крыше здания. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Постояльцы и сотрудники были эвакуированы.