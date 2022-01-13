Торговые ряды загорелись на северо-востоке Москвы

В Москве на Сущёвском Валу загорелись торговые помещения. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Огонь распространяется по второму этажу здания, у которого уже обрушилась крыша, пишет Mash.

Как видно на опубликованных в Сети кадрах, из здания валит густой дым. Из-за него движение по ТТК в районе пожара затруднено. О пострадавших не сообщается.

Другие подробности инцидента также не приводятся. Предполагается, что к месту пожара уже выдвинулись городские экстренные службы. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкино. Возгорание возникло на крыше здания. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Постояльцы и сотрудники были эвакуированы.

До этого женщина с двумя детьми погибли в сгоревшем одноэтажном доме в посёлке Станционно-Oяшинcкий под Новосибирском. В помещении проживали пять семей, десять человек смогли выбраться из огня, они не пострадали. По предварительной оценке, площадь возгорания могла достичь 120 кв. метров.