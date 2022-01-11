Женщина с двумя детьми погибли в пожаре под Новосибирском

Женщина с двумя детьми погибли в сгоревшем одноэтажном доме в посёлке Станционно-Oяшинcкий под Новосибирском, сообщает «Сиб.фм». В помещении проживали пять семей, десять человек смогли выбраться из огня, они не пострадали.

Сотрудники МЧС локализовали огонь через час, а через 44 минуты ликвидировали открытое горение. Тела погибших нашли во время разбора сгоревших конструкций, личности погибших пока не установлены.

Болотнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также прокуратура Мошковского района проверит деятельность органов местного самоуправления и ответственных должностных лиц по профилактике пожарной безопасности, соблюдению прав ребёнка.

Следственные органы устанавливают причины пожара.

Ранее на набережной Фонтанки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом, известный как доходный дом Сорокина. Впоследствии пожар удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 30 работников МЧС. Дом был построен в 1896–1897 годах архитектором Сергеем Баранкеевым и в 2001 году включён в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».