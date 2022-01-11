В Подмосковье загорелся дом престарелых

Дом престарелых горит в подмосковном Пушкино. Возгорание возникло на крыше здания, сообщает региональное ГУ МЧС. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров. Постояльцы и сотрудники эвакуированы.

Престарелых оказалось 48 человек. Пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в одной из многоэтажек Новокузнецка квартиру, в которой организовали нелегальный дом престарелых. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, несколько его пожилых постояльцев скончались.

На дом престарелых в одном из домов по улице День Шахтёра обратили внимание местные СМИ. По словам жителей, пенсионеров привозят туда на носилках, а после вывозят умерших. По данному факту следственными органами области была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что в одной из квартир действительно находится такое учреждение.

Кроме того, стало известно, что организатор дома престарелых в Подмосковье Дмитрий Новиков, где при пожаре в 2020-м погибли 12 человек, получил шесть лет и пять месяцев колонии. В марте 2019 года Новиков арендовал жилой дом в подмосковной Oпалихе, разместил в сети Интернет рекламу дома престарелых и нанял персонал, однако не счёл нужным соблюдать меры пожарной безопасности. В результате пожара, произошедшего 10 мaя 2020 года, от отравления угарным газом на месте скончались девять пожилых постояльцев дома, ещё трое умерли от ожогов в больнице.