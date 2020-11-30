Дочь Легкоступовой рассказала о последнем разговоре с матерью

https://static.news.ru/photo/c68c68c6-335d-11eb-b403-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Валентины Легкоступовой в последний раз видела мать в заторможенном состоянии и синяках. Анетта Бриль рассказала, во что превратилась её мать после 40 дней свадьбы с яхтсменом Фирсовым.

За пару недель до гибели артистки дочь, обеспокоенная молчанием матери, начала сама звонить ей. Но трубку брал новый муж артистки, который отвечал, что она то якобы спит, то принимает душ и таким образом не может подойти к телефону. На звонки концертного директора тоже отвечал новоиспечённый супруг певицы, уверявший, что теперь все дела надо решать только с ним.

В конце концов я приехала к ним домой. Юра ходил по дому с бутылкой пива, отвечал невнятно. На вопрос: «Где мама?» мотнул головой в сторону ванной. Я увидела её с гематомами на запястье, на плечах, с огромной гематомой на животе, — рассказала Анетта Брил в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале .

На расспросы дочери, которая заподозрила, что певицу избил муж, Легкоступова ответила: «Наверное, я упала». Как выяснилось, всё это время певица и её муж пили.

Мама мне сказала, что Юра должен договориться в наркологической клинике, их прокапают и тогда они «станут на ноги». Она положила голову мне на плечо, заплакала... Мы поплакали вместе, — вспоминает дочь звезды 90-х.

Девушка отмечает, что нашла в квартире матери бесчисленное множество пустых блистеров от известного транквилизатора, который спутывает сознание, вызывает заторможенность, а вкупе с алкоголем может вызывать самые жуткие последствия, начиная от того, что человек будет всё крушить, заканчивая комой.

В этом Анетта Бриль видит одну из причин заторможенного поведения матери и того, что она ничего не помнила. Вдовец Легкоступовой не поясняет причину того, что вся квартира певицы была буквально залита кровью: её пятна следователи нашли на постельном белье, полотенцах, матрасе. В крови было и полотенце, в которую почему-то была завёрнута гантеля.

Анетта Бриль и мать Валентины Легкоступовой уверены, что в гибели певицы виноват именно её новый муж, у которого были только меркантильные чувства по отношению к певицы. Он же и спаивал артистку, по словам её родных, до того, что в итоге её не стало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Штурм опубликовала фото Юрия Фирсова — вдовца Валентины Легкоступовой в окружении девиц. На снимке яхтсмен обнимает двух молоденьких женщин и выглядит явно довольным жизнью.