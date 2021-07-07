СМИ: дочь экс-министра Татарстана погибла в ДТП с самокатом в Москве

В Москве женщина, пересекавшая проезжую часть на электросамокате, погибла под колёсами автомобиля BMW. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по столице.

По информации полиции, инцидент произошёл на Мосфильмовской улице. Водитель иномарки, мужчина 2000 года рождения, сбил ехавшую на самокате по регулируемому пешеходному переходу женщину 1991 года рождения. Правоохранители уточнили, что женщина пересекала дорогу на красный сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте.

Проводится проверка инцидента.

По данным РИА Новости, погибшая является дочерью или полной тёзкой дочери экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева. Также агентство со ссылкой на источники сообщает, что сбивший женщину автомобиль ездил без номеров.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль насмерть сбил ребёнка на самокате.