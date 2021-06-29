В Москве автомобиль насмерть сбил ребёнка на самокате

В Москве в результате ДТП погиб ребёнок. По предварительным данным, он попал под колёса автомобиля, когда переезжал дорогу на самокате, сообщает издание «Подъём».

ДТП произошло на севере столицы, в Керамическом проезде. Движение там в настоящее время перекрыто.

В пресс-службе московского главка МВД изданию рассказали , что ребёнок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель с места аварии скрываться не стал.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошёл в подмосковных Химках. Там 10-летняя девочка, переезжавшая дорогу по переходу на самокате, погибла под колёсами рейсового автобуса. Водителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Набережных Челнах участниками ДТП стали восьмилетний мальчик на самокате и сотрудник полиции, севший за руль в нетрезвом состоянии. Ребёнок выжил, полицейского уволили с работы по отрицательным мотивам.