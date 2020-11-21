Дочь актёра Тютрюмова врезалась в каршеринговое авто и обругала водителя

Дочь актёра Александра Тютрюмова попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Машина Анны врезалась в каршеринговый автомобиль.
Тютрюмова пыталась перестроиться в левый ряд через сплошную линию дорожной разметки, однако водитель каршерингового авто не стал её пропускать. Машины столкнулись, к счастью, никто из участников инцидента не получил травм. Дочь звезды сериала «Убойная сила» разразилась гневной речью в адрес автомобилиста.
Автоюрист Артур Вишенков, к которому обратился за консультацией участник ДТП,
Анна Тютрюмова, как и её отец, также имеет отношение к кино. Она работает исполнительным продюсером кинокомпании «А. Т. К.-Студио». Снималась в эпизодах сериалов и фильмов «Улицы разбитых фонарей — 10», «Особенности национальной политики» и других.
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