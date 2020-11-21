Дочь актёра Тютрюмова врезалась в каршеринговое авто и обругала водителя

https://static.news.ru/photo/ef930462-2ced-11eb-b28c-fa163e074e61_660.jpg Анна Тютрюмова Фото: kinopoisk.ru

Дочь актёра Александра Тютрюмова попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Машина Анны врезалась в каршеринговый автомобиль.

Тютрюмова пыталась перестроиться в левый ряд через сплошную линию дорожной разметки, однако водитель каршерингового авто не стал её пропускать. Машины столкнулись, к счастью, никто из участников инцидента не получил травм. Дочь звезды сериала «Убойная сила» разразилась гневной речью в адрес автомобилиста.

Автоюрист Артур Вишенков, к которому обратился за консультацией участник ДТП, рассказал изданию «Подъём», что Тютрюмова «до последнего упиралась» и отказывалась признавать себя виновницей аварии, пока не приехали сотрудники ГИБДД «и не убедили её в том, что она не права». Женщине выписали протокол о нарушении правил дорожного движения за непредоставление преимущества при перестроении.

Анна Тютрюмова, как и её отец, также имеет отношение к кино. Она работает исполнительным продюсером кинокомпании «А. Т. К.-Студио». Снималась в эпизодах сериалов и фильмов «Улицы разбитых фонарей — 10», «Особенности национальной политики» и других.

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