Директора центра подготовки сборных команд РФ арестовали

https://static.news.ru/photo/d85dd5f6-f9b7-11ea-bf46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Басманный суд Москвы заключил под стражу директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП»), экс-президента Союза биатлонистов РФ Александра Кравцова по обвинению в растрате в особо крупном размере. Он был задержан накануне.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцову меры пресечения в виде содержания под стражей, — цитирует ТАСС постановление судьи.

Защита просила отправить Кравцова под домашний арест, представив положительные характеристики от спортсменов и спортивных федераций. Сейчас адвокаты намерены обжаловать постановление суда.

Кравцов будет находиться под стражей до 15 ноября. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности в российской сборной. Они получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину чиновник не признал.

Кравцов руководит ЦСП с 2009 года. Он возглавлял российскую делегацию на Олимпиаде в Сочи, был президентом Союза биатлонистов РФ с 2014 по 2018 год.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве спорта осведомлены о следственных действиях в отношении Александра Кравцова, сообщил глава Минспорта Олег Матыцин. Он выразил уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. В ведомстве пояснили, что на данное время Центр спортивной подготовки сборных работает в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности главы ЦСП назначен Дмитрий Столяров.