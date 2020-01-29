https://static.news.ru/photo/2ffdac8c-42c0-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные блогеры подверглись угрозам со стороны директора одного из московских таксопарков, когда пытались прийти на помощь обманутому водителю.

Мужчина, работающий в таксопарке, захотел вернуть депозит в размере девяти тысяч рублей. Работодатель решил не отдавать ему деньги, заявив, что у таксиста имеются штрафы.

Как сообщает Telegram-канал HUE, водитель обратился за помощью к блогерам. В офисе таксопарка они проверили постановления об административных правонарушениях. Выяснилось, что документы оказались поддельными. После этого генеральный директор таксопарка стал угрожать блогерам ножом. Пострадавшие написали заявления в полицию, но стражи порядка не нашли в действиях мужчины состава преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель скончался после 28-часовой смены. Он выпил девять банок энергетика, чтобы не уснуть. Медики диагностировали у него остановку сердца.