Девушка серьёзно пострадала в ДТП с автомобилем Стаса Барецкого

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Шоумен Стал Барцекий попал в аварию в центральном районе Санкт-Петербурга. Ехавшая с ним девушка получила серьёзные травмы.

Инцидент произошёл вечером 15 января возле дома № 8 на Воскресенской набережной. На кадрах, снятых с места ДТП, видно, что машина сильно помята, а от капота почти ничего не осталось.

Вот врезался в Range Rover, ****. Сейчас ждем ГАИшников. Разбил опять все коленки, — заявил шоумен.

Позднее Барецкий рассказал, что в момент аварии с ним находилась девушка по имени Полина. Согласно предварительным данным, у неё сломаны обе ноги. Кроме того, она пробила головой лобовое стекло.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт 5-tv.ru.

Как писал NEWS.ru, в ноябре Барецкий устроил разборки на месте аварии в Санкт-Петербурге. Музыкант увидел два столкнувшихся автомобиля и попытался выяснить подробности ДТП, используя нецензурную брань. Инцидент произошёл недалеко от шиномонтажного сервиса на Черниговской улице, которым владеет шоумен.