Девушка серьёзно пострадала в ДТП с автомобилем Стаса Барецкого

Шоумен Стал Барцекий попал в аварию в центральном районе Санкт-Петербурга. Ехавшая с ним девушка получила серьёзные травмы.
Инцидент произошёл вечером 15 января возле дома № 8 на Воскресенской набережной. На кадрах, снятых с места ДТП, видно, что машина сильно помята, а от капота почти ничего не осталось.
Вот врезался в Range Rover, ****. Сейчас ждем ГАИшников. Разбил опять все коленки, — заявил шоумен.
Позднее Барецкий рассказал, что в момент аварии с ним находилась девушка по имени Полина. Согласно предварительным данным, у неё сломаны обе ноги. Кроме того, она пробила головой лобовое стекло.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего,
Как писал NEWS.ru, в ноябре Барецкий устроил разборки на месте аварии в Санкт-Петербурге. Музыкант увидел два столкнувшихся автомобиля и попытался выяснить подробности ДТП, используя нецензурную брань. Инцидент произошёл недалеко от шиномонтажного сервиса на Черниговской улице, которым владеет шоумен.