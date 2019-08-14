МЧС сообщает, что при экстренной посадке самолёта «Уральских авиалиний» пострадали десять человек, включая троих детей.
Медики госпитализируют пострадавших в больницу Раменского, сообщает «
Как писал News.ru ранее, пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в районе Малаховки после вылета. По предварительным данным, экипаж эвакуировал всех пассажиров, жертв нет. Источник сообщил, что столкновение с птицей спровоцировало возгорание одного из двигателей.