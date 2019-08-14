https://static.news.ru/photo/bb39b854-bf1c-11e9-8e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Самолёты | Гражданская авиация/vk.com

МЧС сообщает, что при экстренной посадке самолёта «Уральских авиалиний» пострадали десять человек, включая троих детей.

Медики госпитализируют пострадавших в больницу Раменского, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, пассажирский самолёт Airbus A-321, выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, совершил жёсткую посадку в районе Малаховки после вылета. По предварительным данным, экипаж эвакуировал всех пассажиров, жертв нет. Источник сообщил, что столкновение с птицей спровоцировало возгорание одного из двигателей.