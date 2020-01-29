В Ростовской области были найдены зарубленными член регионального заксобрания, учёный-агроном Андрей Алабушев и его жена. В этот же день, 28 января, суд в Чувашии отправил в колонию экс-депутата чебоксарской городской думы от «Единой России» Евгения Андреева по делу о заказном убийстве. NEWS.ru решил вспомнить недавние истории, в которых российские парламентарии либо были причастны к гибели других людей, либо сами становились жертвами преступников.

Депутаты убивают

I.

К девяти годам колонии приговорил Московский суд Чебоксар бывшего депутата гордумы Евгения Андреева по делу о заказном убийстве. Как полагает следствие, единоросс, испытывая неприязнь к своему партнёру по бизнесу, на рубеже 2016-2017 годов собирал данные о его личной жизни, которые затем передал своему подельнику Сергею Шалагину. Последний в конце 2017-го сообщил коммерсанту, что получил заказ на его убийство и попросил 50 тысяч рублей как условие сохранения жизни.

Бизнесмен отдал деньги, но Шалагин заманил его в безлюдное место, выстрелил из ружья, но промахнулся. Спустя какое-то время неудачливого киллера задержали сотрудники ФСБ.

Шалагин получил 10 лет за покушение на убийство по найму и незаконное хранение оружия. Андрееву дали девять лет за организацию сбора сведений о частной жизни лица и покушение на организацию убийства по найму. В 2018 году депутат также получил трёхлетний условный срок за мошенничество с муниципальным контрактом на 1 млн рублей.

II.

Депутат гордумы Чапаевска Самарской области, 44-летняя активистка ЛДПР Наталия Гурьянова и её 40-летняя знакомая стали фигурантами уголовного дела. Как считает следствие, сторонница Владимира Жириновского совместно со своей приятельницей планировала организовать покушение на 49-летнего мужа Валерия для получения совместно нажитого имущества. В собственности супруга был частный дом, автомобиль Mitsubishi Outlander, катер, снегоход и около 10 автобусов.

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Как пояснили в СК, 20 января текущего года в одном из кафе женщины предложили 400 тысяч рублей некому Дмитрию за убийство. Мужчина согласился и через неделю пришёл за половиной суммы, но уже в рамках оперативного эксперимента, поскольку о «заказе» сообщил «куда надо». После передачи денег сотрудники ФСБ задержали Гурьянову и её подельницу. Женщины стали фигурантами дела о покушении на убийство, но вину не признают.

III.

В декабре прошлого года председателю фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Ярославской области Владимиру Корнилову предъявили обвинение в убийстве. Политика отправили в СИЗО после того, как 15 декабря Корнилов, находясь в пьяном состоянии, убил водителя такси — 60-летнего Павла Череднякова, который был агитатором «Справедливой России». Депутат-единоросс попытался сжечь труп с автомобилем, но тело полностью не сгорело.

По версии следствия, во время распития спиртных напитков между погибшим и подозреваемым возник конфликт, в ходе которого Корнилов избил и задушил Череднякова. Об этой истории NEWS.ru рассказывал подробно.

IV.

В конце ноября 2019 года Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата Хабаровской краевой думы от ЛДПР Николая Мистрюкова, заподозренного в убийстве в 2004 году предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Кроме бывшего парламентария в СИЗО отправился безработный Андрей Карепов, подозреваемый в подстрекательстве на убийство двух и более лиц, сопряжённом с изнасилованием, а также гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей. Последнего подозревают в серийном убийстве.

Николай Мистрюков является директором компании «Дальпромснаб» и бывшим бизнес-партнёром губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В настоящее время арестованный находится в СИЗО «Лефортово».

V.

В ночь с 20 на 21 августа прошлого года в посёлке Локомотивный Челябинской области депутат муниципального совета от «Единой России», главврач местной больницы Азат Зарипов застрелил свою супругу Елену. По некоторым сведениям, причиной трагедии стала ревность. Как писал сайт URA.ru, в посёлке ходили слухи про возможные измены женщины. Погибшая была на 17 лет младше супруга. Мужчину арестовали. А 21 января 2020 года срок содержания в СИЗО ему продлили ещё на два месяца.

В 2018 году после возвращения с отдыха в Турции Елена Зарипова стала переписываться с аниматором, с которым она познакомилась в отеле. Потом она занялась интернет-трейдингом и поставила на свой телефон пароль, чтобы муж не мог читать переписку. Ей периодически звонили мужчины, что злило Азата Зарипова. В мае 2019 года женщина рассказывала, что ей признался в любви трейдер по имени Антон из Новосибирска, к которому она якобы собралась переехать вместе с детьми.

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За день до убийства депутат приходил к родителям жены и говорил им, чтобы те повлияли на неё, а потом отправился к другу и жаловался на супругу, после чего попросил отвезти его домой, так как выпил много пива. Придя ночью в квартиру, Азат Зарипов во время ссоры несколько раз выстрелил в Елену из ружья на глазах у трёх малолетних детей.

VI.

В Алтайском крае в 2019 году управление СУ СК сообщало, что на депутата одного из райсобраний Романа Бруннера завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Бруннер был директором сельхозкомпании в селе Алтайское. На предприятии неофициально работали местные жители, которым глава фирмы в мае 2014 года поручил работу и сразу рассчитался за неё алкоголем. Некоторые мужчины, якобы не доделав её, начали выпивать, что разозлило народного избранника, который избил одного из сотрудников бейсбольной битой. Через несколько часов пострадавший скончался в больнице от разрыва внутренних органов.

Политик, как утверждали в СК, угрожал свидетелю трагедии убийством. Из-за этого следствие узнало о преступлении позднее. Другие жители села, которым было известно о случившемся, боялись давать показания на Бруннера, опасаясь за свою жизнь.

Позднее на депутата завели ещё одно уголовное дело. В январе 2019 года он, как считает следствие, избил 34-летнего мужчину в селе Алтайское. Из-за полученных травм потерпевший лишился селезёнки.

Как сообщало местное издание «Банкфакс», в депутатском собрании Алтайского муниципального района Алтайского края кроме Романа Бруннера заседают его брат Яков Бруннер и, вероятно, мать Татьяна Бруннер.

VII.

В феврале 2019 года СК прекратил уголовное дело о двойном убийстве в отношении депутата иркутской гордумы от «Единой России» Александра Панько, переквалифицировав его на пособничество в совершении данного преступления, а в итоге закрыл из-за истечения сроков давности.

Панько задержали 18 октября 2018 года и отправили под стражу в Чите. Его обвинили в убийстве двух членов ОПГ «Ключевские» в 1997 году. Во время расследования он признался, что был пособником в одном из убийств. А после задержания нескольких предполагаемых участников группировки единоросс указал следствию место, где перезахоронены тела жертв.

sledcom.ru

Срок давности по особо тяжким преступлениям, согласно нормам Уголовного кодекса, составляет 15 лет, в связи с чем защита политика и бизнесмена попросила прекратить уголовное дело по нереабилитирующему основанию. Следствие удовлетворило эту просьбу, а также пришло к выводу «об отсутствии доказательств участия Панько в преступной деятельности читинской группировки».

После этого депутат объявил, что вернулся к предпринимательской и общественной деятельности.

Депутатов убивают

I.

Депутата заксобрания Ростовской области, директора Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур и академика РАН Андрея Алабушева, а также его жену Ольгу обнаружил мёртвыми водитель. Они находились в своём доме в городе Зернограде. Здание было заперто изнутри, и чтобы попасть в жилище, шофёру пришлось вскрывать замок.

Первоначально силовики полагали, что причиной убийства стало ограбление, но затем в соседнем помещении они нашли труп предполагаемого убийцы, который свёл счёты с жизнью. Таким образом, следствие стало рассматривать версию о преступлении, совершённом из личной неприязни.

По некоторым данным, в дом к 64-летнему парламентарию ворвался бизнесмен Александр Полуян. Он мог являться сыном уволенного сотрудника депутата.

II.

В октябре 2019 года в Раменском районе Подмосковья нашли тела депутата местного райсобрания и директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой, а также её мужа, сына и сестры, которые исчезли в 2012 году. Убийство следствие вменяет вору в законе Олегу Шишканову. Останки обнаружили на глубине около четырёх метров после 12 дней раскопок. У двух из них в головах были пули.

По данным СК, Шишканов приказал своим подчинённым убить Сидорову за отказ передать земельные участки.

Дом депутата Раменского района Татьяны Сидоровой, пропавшей без вести вместе с семьей. Виталий Белоусов/РИА Новости

Позднее стало известно, что в деле об убийстве фигурирует кредит на 4,5 млрд рублей, полученный от госкорпорации ВЭБ на развитие «Племзавода Раменское», чьим владельцем официально числилась Сидорова. Эти деньги якобы были получены Шишкановым, который мог являться реальным владельцем предприятия.

Средства эти «распылились», и когда Сидорова якобы пригрозила Шишканову, что расскажет о его махинациях, тот приказал своему водителю покончить с ней. В этот же день депутат с родственниками была убита, останки зарыли в одном из карьеров.

Данные подробности всплыли, когда по подозрению в другом преступлении силовики задержали одного из членов ОПГ, который раскрыл детали и стал засекреченным свидетелем по делу об убийстве. Всего удалось поймать восемь предполагаемых исполнителей.

Самого Шишканова арестовали в июле 2019 года по новой статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии.

III.

В конце августа 2017 года в Чечне погиб член республиканского парламента от КПРФ 61-летний Магомед Асхабов.

По данным СК, утром 25 августа депутат выехал на работу из дома. На дороге в Ачхой-Мартановском районе его машину обстреляли злоумышленники, произошло ДТП, в результате которого он умер.

По факту случившегося было заведено уголовное дело по статьям УК «Убийство в связи с осуществлением государственного долга» и «Незаконный оборот оружия».

Вскоре после произошедшего глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что убийство Магомеда Асхабова не связано с терроризмом, обещая найти и наказать виновных в преступлении. Однако до сих пор о задержании подозреваемых не сообщалось.

В 2011 году Асхабов стал зампредом администрации главы и правительства Чечни, в 2013-2014 годы был министром имущественных и земельных отношений республики, а затем — советником и первым замруководителя администрации главы Чечни.

IV.

Муниципальный депутат Табасаранского района Дагестана 34-летний Рамис Мирзаханов был застрелен силовиками 15 октября 2014 года. В тот день ему рано утром позвонил живший по соседству в селе Акка старший брат Руслан, которому показалось, что кто-то, вероятно поджигатели (до этого неизвестные сожгли его машину), прячется возле его дома.

По словам родственников парламентария, вскоре после того, как он выбежал из дома, на улице послышались сначала одиночные выстрелы, а затем автоматная очередь. Из окна жена и мать Рамиса Мирзаханова увидели людей в камуфляже, один из них крикнул: «Закрой окно, а то расстреляю!»

Позднее Руслан Мирзаханов на машине подъехал к дому брата и увидел его окровавленное тело на дороге в окружении пяти вооружённых людей в камуфляже и масках. Силовики якобы обсуждали, что убили не того, кого собирались.

По словам брата, затем люди в масках принесли нож и телефон Nokia, вложили их в левую руку Рамиса Мирзаханова и сфотографировали. После этого мужчине разрешили отвезти ещё живого родственника в больницу, где он и умер. Политик получил огнестрельные ранения в руку и спину. Одна из пуль прошла сквозь брюшную полость, повредив почку, печень и аорту.

Первоначально силовики утверждали, что Рамис Мирзаханов якобы прятал у себя некого родственника-боевика (которого в итоге не нашли), а также напал на них с ножом и был застрелен. СК завёл на погибшего уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Но в итоге его закрыли из-за отсутствия состава преступления.

СУ_СК_России_по_Магаданской_области/vk.com

Стрелявшим в депутата оказался ефрейтор Юсуф Бабаев, на которого после посмертного оправдания депутата сначала хотели завести дело о превышении полномочий (два раза сотрудник СК отказывался это делать, но военная прокуратура отменяла это незаконное решение), а затем, в ноябре 2015 года, расследование почему-то перенесли из Дагестана в Чечню, где на военного завели дело об убийстве. При этом Бабаеву будто бы не избрали меру пресечения, а в 2016 году дело закрыли, поскольку Мирзаханов якобы напал на военного. В 2019 году брата погибшего, Руслана Мирзаханова, поставили на профилактический учёт как якобы экстремиста.

V.

В ноябре 2015 года Липецкий областной суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова, а также назначил сроки от трёх с половиной до 14 лет шестерым его подельникам, обвинённым в убийстве бизнесмена и депутата липецкого горсовета от партии «Единая Россия» Михаила Пахомова.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Харитонов с Сергеем Красовским, Евгением и Алексеем Забродиными, Дмитрием Ермаковым, Дмитрием Столярчуком и Арменом Тер-Минасяном несколько раз пытались похитить Пахомова для вымогательства у него крупной суммы денег.

В ведомстве сообщали, что в 2011 году между директором ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» Сергеем Красовским и гендиректором подноктрольного Пахомову ООО «Торг Сервис» был заключён договор генподряда на устройство детских и спортивных площадок в Подмосковье. Цена контракта составляла 1,2 млрд рублей, которые должны были перечислить на расчётный счёт ООО «Торг Сервис».

При этом Харитонов, будучи в 2011–2012 годах замминистра, контролировал исполнение программы по обустройству детских и спортивных площадок в Московской области. После этого он и Красовский «организовали похищение Пахомова с целью вымогательства у потерпевшего части этой суммы в размере 85 млн рублей».

В феврале 2013 года злоумышленники похитили депутата Пахомова, избили его, но один из фигурантов, Дмитрий Ермаков, выстрелил в него из пистолета, после чего тот скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники зацементировали труп липецкого единоросса в металлической бочке. Останки политика нашли 17 февраля 2013 года в гаражном кооперативе под селом Кудиново Ногинского района Подмосковья.

На сегодняшний день Дмитрий Харитонов уже находится на свободе. В 2019 году он сам стал потерпевшим. По версии следствия, покушение на бывшего чиновника совершила его должница, о чём NEWS.ru подробно рассказывал в ранее опубликованном расследовании.