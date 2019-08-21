https://static.news.ru/photo/23807218-c3f5-11e9-af73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России» Азат Зарипов в ночь на 21 августа застрелил свою жену.

Выстрелил несколько раз. Умерла в пять часов утра в больнице. Сам он задержан. Следствие разбирается, — передаёт слова источника в силовых структурах URA.RU .

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает Life , дети депутата видели, как их отец расстрелял свою жену Елену. Несовершеннолетних уже забрала бабушка. С ними будут работать органы опеки.

Как сам подозреваемый сказал силовикам, в их семье начался разлад: супруга призналась ему в измене. После этого он выпил две бутылки пива и застрелил её из ружья, которое было зарегистрировано на него как охотника.

Как ранее писал News.ru, адвокат одной из сестёр Хачатурян, обвиняемых в хладнокровном убийстве отца Михаила в июле 2018 года, рассказал о возможности скорого прекращения уголовного дела против них.