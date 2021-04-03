CNN: один человек погиб при стрельбе в Вирджинии

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает CNN.
Вечером 3 апреля полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте произошедшего они обнаружили одного погибшего и двух человек с серьёзными ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Обстоятельства инцидента
Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате стрельбы возле одного из баров в штате Алабама пострадали не менее пяти человек. По имеющимся данным, инцидент произошёл в городе Таскалуса, на парковке у бара. Пострадавшие в результате происшествия госпитализированы.