CNN: один человек погиб при стрельбе в Вирджинии

https://static.news.ru/photo/dc69310c-9559-11eb-840e-96000091f725_660.jpg Фото: Adolphe Pierre-Louis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает CNN.

Вечером 3 апреля полицейские получили сообщение о перестрелке. На месте произошедшего они обнаружили одного погибшего и двух человек с серьёзными ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливаются . Состояние выживших не уточняется.

Ранее NEWS.ru писал, что в США в результате стрельбы возле одного из баров в штате Алабама пострадали не менее пяти человек. По имеющимся данным, инцидент произошёл в городе Таскалуса, на парковке у бара. Пострадавшие в результате происшествия госпитализированы.