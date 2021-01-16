Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек

https://static.news.ru/photo/5ba6f9aa-58a0-11eb-9607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zul Kifli/Keystone Press Agency

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56. По уточнённым данным, пострадали 826 человек, сообщило Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

При этом в регионе продолжают фиксировать остаточные серии подземных толчков.

Власти провинции Западный Сулавеси ввели чрезвычайное положение, передаёт РИА Новости. Предполагается, что оно будет действовать в ближайшие одну-две недели.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

На эти цели управление по противодействию стихийным бедствиям предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более $284 тысяч) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Помимо этого распределены палатки, одеяла, защитные маски и другие предметы первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что на острове Сулавеси произошли два мощных толчка магнитудой 5,7 и 6,2. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома. Землетрясение разрушило десятки зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля.