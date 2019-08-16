https://static.news.ru/photo/be21e20c-c17a-11e9-9139-fa163e074e61_660.jpg Фото: region.tver.ru/Global Look Press

В Перми уточнили число пострадавших в аварии с автобусом. По данным экстренных служб региона, пострадали 33 человека.

Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей, — сообщил источник РИА Новости .

Авария произошла 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина. В момент аварии в салоне находились 59 человек. В результате ДТП погиб один человек.

Как писал News.ru, предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.