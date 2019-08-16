В Перми уточнили число пострадавших в аварии с автобусом. По данным экстренных служб региона, пострадали 33 человека.
Пострадали 33 человека, в том числе девять детей. Госпитализированы в лечебные учреждения города 32 человека, в том числе девять детей, — сообщил источник
РИА Новости.
Авария произошла 17 августа в Орджоникидзевском районе. Водитель автобуса врезался в стену магазина. В момент аварии в салоне находились 59 человек. В результате ДТП погиб один человек.
Как писал News.ru, предварительной причиной ДТП, по данным мэрии, является техническая неисправность автобуса.