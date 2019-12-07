https://static.news.ru/photo/dfd10fc4-1911-11ea-9d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество раненых в результате столкновения в Нижнем Новгороде автомобилей, одна из которых протаранила пешеходов, увеличилось до 13 человек.

Во время ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих, — передаёт ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Ранее News.ru писал, что четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке в Нижнем Новгороде. В результате ДТП один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. Все они находились в пешеходной зоне. В настоящий момент пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их осматривают врачи.