Число пострадавших от взрывов боеприпасов в Рязанской области увеличилось

https://static.news.ru/photo/0eed1962-08bb-11eb-8e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mash/vk.com

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Рязанской области.

К медикам за помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы, — сообщили в экстренных службах.

Как уточнили в правительстве региона, состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое и средней степени тяжести, передаёт ТАСС.

Ранее была обнародована информация о двух пострадавших.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошли 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге возле торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте, серьёзно обгорел мужчина. В настоящее время пострадавший находится без сознания, на месте инцидента работают медики.