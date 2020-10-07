Число пострадавших от взрывов боеприпасов в Рязанской области увеличилось

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Рязанской области.
К медикам за помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы, — сообщили в экстренных службах.
Как уточнили в правительстве региона, состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжёлое и средней степени тяжести,
Ранее была обнародована информация о двух пострадавших.
Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошли 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге возле торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте, серьёзно обгорел мужчина. В настоящее время пострадавший находится без сознания, на месте инцидента работают медики.
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