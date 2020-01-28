https://static.news.ru/photo/dc8d09ce-4177-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Чиновник, который отвечал за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ, арестован на два месяца в Москве. Речь идёт о начальнике отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексее Добровольском.

Его подозревают в получении взяток от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок ведомству товаров и услуг. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что точную сумму взяток следствию ещё предстоит установить, но она превышает несколько миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия поднялась в индексе восприятия коррупции, заняв 137 место из 180. Рейтинг ежегодно составляет международная организация Transparency International. 137-ю строчку Россия разделила с Доминиканской Республикой, Кенией, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.