Россия поднялась в индексе восприятия коррупции, заняв 137 место из 180. Рейтинг ежегодно составляет международная организация Transparency International. 137-ю строчку Россия разделила с Доминиканской Республикой, Кенией, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.

Все ниже и ниже

Напомним, максимальное количество баллов означает, что уровень восприятия коррупции в государстве минимальный и, наоборот, минимальное число баллов говорит о максимальном уровне восприятия коррупции. Средний показатель среди всех стран в этом году — 43 балла.

Индекс восприятия коррупции Transparency International создаётся на основании опросов экспертов и предпринимателей, которые проводятся по всему миру различными международными организациями. Среди них Всемирный банк, американские Freedom House и Global Insight, немецкий фонд Bertelsmann, британская Economist Intelligence Unit, швейцарский Международный институт развития бизнеса и многие другие. Исследования анализируют самые разные аспекты — инвестиционные риски, свободу слова, уровень жизни, коррупцию и многое другое.

Идеальной страны по-прежнему нет — ни одна не набрала 100 или даже 90 баллов. Наилучшее результаты как обычно показали Новая Зеландия, Дания (87 баллов), Финляндия (86), Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов каждая). Помимо них в десятке наиболее чистых в коррупционном отношении стран оказались Норвегия (84), Нидерланды (82), Люксембург (80) и Германия (80).

В тройке самых коррумпированных стран по-прежнему остаются Сомали (9 баллов), Южный Судан (12) и Сирия (13).

Отметим, что последние несколько лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов, однако её место в рейтинге постоянно меняется. Например, в 2015 году Россия набрала 29 баллов и заняла 119 место среди 180 стран, а в 2016 году при таком же количестве баллов странна опустилась на 131-ю строчку, в 2017 году Россия упала ещё на 4 пункта, заняв 135 место.

Эти колебания связаны не только с переменами в рейтинге других стран и с включением или исключением некоторых стран из индекса, но и с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, а Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию по-прежнему не ратифицирована Россией, — говорится в сообщении российского отделения Transparency.

В сообщении компании отмечается, что при составлении индекса она анализировала связь восприятия коррупции и политической целостности в каждой стране. Иными словами, насколько политическая система зависит от влияния со стороны заинтересованных лиц и насколько учитываются общественные факторы в той или иной стране.

В заключении в организации отметили, что хорошие показатели индекса присущи странам с более строгими правилами финансирования избирательных кампаний, а плохие показатели характерны для государств, где в процесс принятия политических решений не вовлечены наиболее важные представители политики, общественности и бизнеса.

Возможно/Невозможно

Исходя из этих выводов международная организация рекомендует, в частности России, принять ряд мер для повышения устойчивости политической системы перед коррупцией. Среди предложений есть такие, как:

Обеспечить условия для того, чтобы решения, касающиеся бюджета и действий властей, не диктовались личными связями и интересами;

Урегулировать лоббистскую деятельность;

Совершенствовать законодательство, касающееся урегулирования конфликта интересов;

Проследить за честностью избирательного процесса,

Дать гражданам больше свободы и защищать активистов и заявителей о преступлениях и журналистов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Института проблем глобализации и экономист Михаил Делягин, говоря об этом рейтинге, выразил уверенность, что международная организация Transparency International политически ангажированная. Эксперт отметил, что не помнит, когда данная организация говорила что-либо хорошее про Россию.

Этот рейтинг восприятия коррупции, он прежде всего отражает не уровень коррупции, а интенсивность возмущения ею. Было время, когда Таджикистан был выше России в этом рейтинге. И это не означает, что в Таджикистане меньше коррупции. Просто к ней там другое принципиальное отношение. На мой взгляд, есть два способа повысить положение России в этом рейтинге. Так, можно с коррупцией смириться. Тогда всё будет хорошо. И другой способ — это с коррупцией бороться. И то и другое невозможно. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

Эксперт убеждён, что в отличие от многих других стран наш народ с коррупцией смириться не может, потому что считает её преступлением, а не обычной деловой транзакцией.

Наше государство таково, что системная борьба с коррупцией, а не с коррупционерами воспринимается как подрыв основы государственного строя, по крайней мере на эмоциональном уровне, довольно часто, — рассказал экономист.

Как украсть миллиард

Такое отношение к коррупции в России не случайно. Ежегодно в сводки новостей попадают скандальные задержания высокопоставленных лиц.Чаще всего они связаны со взятоничеством. NEWS.ru решил вспомнить самые громкие коррупционные дела последних лет.

В сентябре 2016 года ФСБ задержала замначальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Помимо этого он также должен будет выплатить штраф в размере 117,9 млн руб. В октябре 2019 суд смягчил приговор до 12,5 года лишения свободы.

Во время обысков у Захарченко, а также членов его семьи, в частности гражданской супруги, нашли крупные суммы денег в различной валюте — на общую сумму свыше 8 млрд рублей.

Дмитрий Захарченко Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Помимо этого у полковника было изъято 27 объектов недвижимости на сумму более 700 млн руб. и четыре автомобиля на общую сумму 24,8 млн руб. Помимо этого оперативники изъяли у экс-полковника золотой слиток весом в 500 грамм.

17 июля 2018 года Лефортовский суд Москвы отправил бывшего главу ГСУ СК столицы Александра Дрыманова в СИЗО, где он находится и сейчас. Дрыманов проходит обвиняемым по уголовному делу о подкупе офицеров СК участниками группировки Шакро Молодого. В числе подозреваемых есть и первый заместитель Дрыманова — Денис Никандров. Ранее другого фигуранта дела — Михаила Максименко — приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Напомним, по версии следствия, офицеры СК получили от представителей криминального мира $1 млн за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Доля генерала составила $200 тыс. Помимо это утверждается, что Дрыманов получил от Дениса Никандрова около €10 тыс. за покровительство.

В апреле 2019 года был задержан начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин. Его, а также его экс-сослуживцев Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, обвинили в мошенничестве на сумму 490 млн руб.

По мимо этого Черкалину также вменили взятку в размере 52 млн руб. Предполагается, что деньги Черкалин получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.

А 24 декабря Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеальной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Во время обысков у Кизлыка и Серебро было изъято $600 тыс. и €600 тыс., а также слитки золота и брендовые часы. Следователь Артур Фазлиев в суде уточнил, что всё имущество было обнаружено в квартире у Кизлыка. У Серебро же нашли только «средства, необходимые для жизни».

А 17 января 2020 года Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова. Мужчину задержали днём ранее. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.