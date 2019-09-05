https://static.news.ru/photo/114dd6d2-d069-11e9-ab5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В тайге Ирбейского района Красноярского края ищут четырехлётнего мальчика, пропавшего 5 сентября со двора своего дома, пока мать отвлеклась на младших детей. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК региона.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером в деревне Берёзовка. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушёл в лес за грибами. Дома осталась жена с четырьмя детьми, старшему из которых четыре года.

Сообщается, двое старших детей остались играть в ограде. Когда спустя полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти четырёхлетнего сына, а его трехлетний брат, как смог, объяснил, что он ушёл в расположенный неподалеку лес.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». О родителях малыша соседи отзываются положительно.

News.ru писал, что пропавшая утром 3 сентября в Липецкой области восьмилетняя девочка неожиданно нашлась в Москве.